Premiada na nova secção Encounters do Festival de Berlim, esta é uma obra que pertence às famílias e seus mistérios. Em particular, a família da realizadora e a figura de Beatriz, sua avó, que se casou com Henrique, oficial da Marinha, aos 21 anos. Com o marido no mar, Beatriz tratou de seis filhos, entre os quais Jacinto, o pai da cineasta.

Ser mãe, imaginar, viver sem liberdade, tudo é metamorfose criativa e emocional nesta primeira longa de Catarina Vasconcelos.

"A Metamorfose dos Pássaros" é exibido hoje, 1 de setembro, às 21h45, no Cinema São Jorge. Repete no Cinema Ideal a 3 de setembro, às 22h00.