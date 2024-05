Fátima diz que não sente nada, mas sonha com o polícia que se mudou recentemente para o apartamento ao lado. Vítor, o filho, usa secretamente a farda do vizinho na expectativa de que o rapaz que conheceu online sinta alguma coisa por ele. Júlia, a avó, quer fugir do lar, mas sente-se cansada de andar às voltas para não ir a lado nenhum. Uma espiral de insónias e ilusões noturnas leva a mal-entendidos e relações impossíveis, todos em busca de um pouco de ar.

Realizado por Diogo Costa Amarante, "Estamos no Ar" junta no elenco Carloto Cotta, Sandra Faleiro e Valerie Braddell. É apresentado no âmbito da 21.ª edição do IndieLisboa na sexta-feira, 24 de maio, às 21h30, no Cinema São Jorge. Repete a 26 de maio, às 21h45, no Cinema Ideal.

Sítio oficial.