Nesta versão etérea e moderna de um filme de amor livre dos anos 1960, encontramos um biólogo mal-humorado e os seus assistentes de pós-graduação a tentar avançar com um projeto de verão na natureza selvagem da floresta dos Apalaches. Aí, encontram três misteriosas figuras que mudarão as suas vidas.

Rodado no verão de 2018 em Morehead, no Kentucky, com uma equipa que, incluindo os atores, não excedia as 25 pessoas, "A Dim Valley" teve desde o início uma aceitação surpreendente no circuito dos festivais, que acabaria por ser prejudicada pelos efeitos da pandemia.

Brandon Colvin é um realizador norte-americano da cidade de Kentucky e "A Dim Valley" é a sua terceira longa-metragem enquanto escritor e realizador, antecedida por "Frames" (2012 Wisconsin Film Festival) e "Sabbatical" (2014 New Orleans Film Festival). É também educador de cinema e académico.

"A Dim Valley" é exibido este domingo, 29 de agosto, às 18h45, na Culturgest, e repete a 2 de setembro às 21:30, no mesmo local.

Site oficial IndieLisboa.