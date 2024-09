“Sobretudo de Noite”, do realizador espanhol Víctor Iriarte, vai ser exibido esta semana em 19 auditórios da região do Douro, que foi o local de algumas filmagens, revelou a produtora Ukbar Filmes.

“Sobretudo de Noite” é a primeira longa-metragem de Víctor Iriarte, teve estreia comercial no circuito nacional a 15 de agosto e chega agora a auditórios de 19 municípios da Comunidade Intermunicipal do Douro, com sessões entre quinta-feira e sábado.

Segundo a Ukbar Filmes, coprodutora com Espanha e França, a exibição de “Sobretudo de Noite” representa "um marco na promoção do cinema naquela região", que é também “um território que faz parte das memórias de infância do realizador Víctor Iriarte e onde sempre imaginou que esta história teria lugar”.

Protagonizado por Lola Dueñas, Ana Torrent e Manuel Egozkue, o filme acompanha Vera, uma mulher que deu um filho para adoção, tendo este sido adotado por Cora, que não podia engravidar.

“À medida que as vidas dessas duas mães se entrelaçam, um plano de vingança começa a desenhar-se, revelando os segredos e as emoções que ligam não apenas as mães, mas também o filho e o passado que persiste”, refere a produtora na sinopse.

O filme teve estreia no Festival de Cinema de Veneza e já passou por outros festivais e mostras internacionais, nomeadamente no Brasil, Reino Unido, Estados Unidos e Portugal, no IndieLisboa.

A Comunidade Intermunicipal do Douro abrange os municípios de Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Moimenta da Beira, Penedono, S. João da Pesqueira, Sernancelhe, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa e Vila Real.