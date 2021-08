Com três gerações a viverem debaixo do mesmo tecto, e na claustrofobia de uma pequena vila no Kosovo, Venera é uma adolescente com pouca privacidade ou espaço para viver a sua vida e explorar as suas emoções. O trabalho de câmara discreto traz intimidade a uma história onde crescer significa fazer escolhas.

Com a acção centrada no Kosovo no início do século XXI, "Looking for Venera" marca a estreia na realização de longas-metragens de Norika Sefa, a trabalhar com atores não profissionais, em que se destacam Kosovare Krasniqi, Erjona Kakeli, Rozafa Celaj e Basri Lushtaku.

O filme ganhou o Prémio Especial do Júri no Festival de Cinema de Roterdão e e Prémio Especial para a Promoção da Igualdade de Género do Festival de Cinema de Sarajevo.

Looking for Venera" é exibido esta terça-feira, 31 de agosto, às 22h00, no Cinema Ideal.

Site oficial IndieLisboa.