O músico, DJ, compositor, realizador e produtor Questlove, líder da banda the Roots, assina em nome próprio (como Ahmir Khalib Thompson) este documentário sobre o Festival Cultural de Harlem de 1969. O festival durou seis semanas e teve performances de nomes como Stevie Wonder, Mahalia Jackson, Sly and the Family Stone e Gladys Knight & the Pips.

O evento perdeu-se na memória colectiva, recordado apenas por investigadores e alguns dos presentes, tendo sido registado em videotape e arrumado numa cave, onde permaneceu esquecido por cinco décadas.

Essas mais de 40 horas de metragem foram objecto de um restauro minucioso e deram origem ao documentário que se viria a chamar "Summer Of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised)", e que estreou com estrondo e aclamação crítica no Festival de Sundance, onde ganhou o Grande Prémio do Júri e o Prémio do Público.

"Summer Of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised)" será apresentado este sábado, 21 de agosto, pelas 21h00, no Cinema São Jorge, e repete a 29 de agosto, pelas 21:45 na Culturgest.

Site oficial IndieLisboa.