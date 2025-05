Ahmir “Questlove” Thompson e o produtor Joseph Patel já se tinham juntado para o documentário "Summer of Soul" — um filme que teve passagem no IndieLisboa e acabou por vencer o Óscar de Melhor Documentário em 2022 — e, agora, regressam com outra história enraizada na cultura afro-americana.

Desta vez, o sujeito do seu olhar é a estrela fulgurante que foi Sly Stone nos anos 1960 e 1970, e que depois viu a carreira cair na obscuridade. O filme vai além desta lenda musical para explorar as dificuldades particulares que artistas negros enfrentam.

"Sly Lives! (aka The Burden of Black Genius)" será apresentado na segunda-feira, 5 de maio, às 21h45, na Culturgest (Auditório Emílio Rui Vilar), no âmbito da secção IndieMusic. Repete no dia 10 às 19h00 no Cinema São Jorge.

Sítio oficial.