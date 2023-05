Três gerações de homens portugueses — Tiago, Raul e Manuel — que vivem entre sonhos, glórias perdidas e crises existenciais veem as suas vidas interligadas com a de Karen, uma mulher brasileira que passeia por Lisboa, enquanto vai mandando cartas que contam as suas deambulções. Um filme em oposição a uma ideia de uma cidade gentrificada.

"Índia", de Telmo Churro, será apresentado na 20.ª edição do IndieLisboa, quarta-feira, 3 de maio, às 21h30, no Cinema São Jorge. Repete a 5 de maio às 16h15, na Culturgest.

Sítio oficial.