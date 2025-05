Duas irmãs — com experiências e memórias muito diferentes — juntam-se para uma celebração na antiga e imaculada casa dos pais, agora ocupada pela mais velha, Karen (Maren Eggert). Impenetrável perante os filhos e o marido, ela é posta em contraste com a jovial Julie (Britta Hammelstein), enamorada do seu companheiro e bebé.

A reunião de família é pontuada pelas farpas mais espinhosas imagináveis, lançadas por todos, a todos. Mas tudo o que está tenso terá de se libertar.

Realizado por Ramon Zürcher, "The Sparrow in the Chimney" será apresentado no sábado, 3 de maio, às 21h30, na Culturgest (Auditório Emílio Rui Vila), no âmbito da secção da Competição Internacional. Repete no dia 5 às 18h30 na Culturgest (Pequeno Auditório).

