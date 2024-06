Sempre pronto para papéis desafiantes, Nicolas Cage é um professor de biologia perfeitamente banal que surge nos sonhos de muitas outras pessoas. Ao ponto de se tornar famoso e, depois, ao ponto de se tornar infame.

Comédia negra de Kristoffer Borgli, "Dream Scenario" é apresentado no âmbito do encerramento da 21.ª edição do IndieLisboa no domingo, 2 de junho, às 21h30, na Culturgest.

Sítio oficial.