Um 'thriller' norueguês com a incrível Renate Reinsve de "A Pior Pessoa do Mundo" (2021) que começa como um dia não totalmente improvável para os pais de dois alunos: consta que dois miúdos de seis anos brigaram e as famílias são chamadas à escola para tratar de esclarecer o incidente.

"Armand" ganhou a Caméra d’Or em Cannes para Melhor Primeira Longa Metragem e será apresentado na sexta-feira, 9 de maio, às 21h45, na Culturgest (Auditório Emílio Rui Vilar), no âmbito da secção Rizoma. Repete no dia 11 às 19h00 no Cinema Fernando Lopes.