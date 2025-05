Mateus Lagoa e a sua esposa Irene preparam-se para celebrar o vigésimo aniversário de casamento num luxuoso "resort" numa ilha tropical, deixando o filho adolescente perigosamente à deriva.

Realizado por Sandro Aguilar e com Albano Jerónimo e Isabel Abreu a liderar o elenco, "Primeira Pessoa do Plural" será apresentado na segunda-feira, 6 de maio, às 21h45, na Culturgest (Auditório Emílio Rui Vilar), no âmbito da secção da Competição Nacional. Repete no dia 8 às 16h30 no Cinema São Jorge.

Sítio oficial.