As mais de 500 salas de cinema de Portugal Continental acolhem, entre 13 e 15 de maio, a décima edição da Festa do Cinema, com preço dos bilhetes reduzido para 3,5 euros, anunciou a Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas, responsável pela iniciativa.

Ficam de fora as sessões em formato "premium", como 3D, IMAX, 4DX e Screen X, além dos lugares VIP.

O mote, destaca a organização, é “celebrar o cinema e democratizar o acesso à Sétima Arte”, o nacional e estrangeiro, de animação, drama, comédia, documentário, terror ou ação.

“Entre os mais de 40 filmes de vários géneros e nacionalidades que poderão ser vistos nos dias 13, 14 e 15 de Maio, com bilhetes a 3,5 euros, a Festa do Cinema também celebra a produção nacional”, lê-se num comunicado hoje divulgado pela Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas (APEC).

Entre os filmes nacionais atualmente em exibição nos cinemas contam-se “Cândido - O espião que veio do futebol”, de Jorge Paixão da Costa, a compilação "Entre Muros – 3 Curtas Portuguesas”, de Basil da Cunha, Inês Teixeira e Mónica Lima, “Revolução (sem) sangue”, de Rui Pedro Sousa, “A flor do Buriti”, de Renée Nader Messora e João Salaviza, e “Mãe”, de João Brás.

Além disso, serão repostos nesses dias os quatro filmes nomeados à categoria de Melhor Filme dos Prémios Sophia 2024, os ‘Óscares’ portugueses, - “Great Yarmouth – Provisional Figures”, de Marco Martins, “Mal Viver”, de João Canijo, “Nação Valente”, de Carlos Conceição, e “The Nothingness Club - Não Sou Nada”, de Edgar Pera.

O regresso destes filmes às salas de cinema acontece no âmbito de uma parceria entre a APEC e a Academia Portuguesa de Cinema.

Outros filmes que estaarão em exibição são "O Reino do Planeta dos Macacos", "Abigail", "O Sabor da Vida", "Profissão: Perigo", "Challengers", "Tarot - Carta da Morte", "O Panda do Kung Fu 4", "Guerra Civil", "Back to Black", "Pequenas Cartas Malvadas", "Dupla Obsessão" e "Godzilla x Kong: O Novo Império".

A Festa do Cinema aconteceu pela primeira vez em 2015, tendo sido interrompida em 2020 e 2021, por causa da pandemia da covid-19.

A iniciativa é apoiada pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), pela Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais (FEVIP), pela Associação para a Gestão Coletiva de Direitos de Autor e de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais (GEDIPE) e pela Inspeção-geral das Atividades Culturais (IGAC).