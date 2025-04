A Festa do Cinema vai passar a chamar-se Cinema em Festa, mas o objetivo mantém-se: a oportunidade para ver os filmes nas salas com os bilhetes mais baratos.

Entre 12 e 14 de maio, segunda a quarta-feira, os bilhetes vão estar a 3,5 euros para as sessões 2D de dezenas de filmes de todos os géneros em mais de 500 salas aderentes de norte a sul e nos arquipélagos da Madeira e Açores, segundo o 'site' oficial da iniciativa, organizada pela Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas (APEC).

De fora ficam as sessões "premium", como 3D, IMAX, 4DX e Screen X, além dos lugares VIP e outras taxas suplementares.

A celebração da Sétima Arte inclui todo o tipo de cinema, nacional e estrangeiro, de animação, drama, comédia, documentário, terror ou ação.

Incontornavelmente, as grandes atrações serão as estreias recentes, como "Thunderbolts*" (1 de maio), o mais recente episódio do Universo Cinematográfico Marvel, "Indomáveis" (8 de maio), com Daisy Edgar-Jones, Jacob Elordi e Will Poulter, e "Hurry Up Tomorrow" (15 de maio), com a estrela da música The Weeknd (numa extensão direta do álbum homónimo) e ainda Jenna Ortega e Barry Keoghan.

Outras estreias recentes que poderão ser vistas a 3,50 euros serão "The Shrouds – As Mortalhas" (1 de maio), o mais recente trabalho do lendário David Cronenberg, "Bird" (8 de maio), de Antonia Bird e com Barry Keoghan e Franz Rogowski.

"O Amador", "Pecadores", "The Accountant 2 - Acerto de Contas", "Until Dawn", "Pede-me o que Quiseres" e "Camarada Cunhal" são outros títulos que ainda poderão ter sessões disponíveis durante a iniciativa.

Esta será a 12.ª edição do agora Cinema em Festa, que arrancou em 2015 com o objetivo de "promover o envolvimento do público com o ato cultural de assistência cinematográfica em sala". Foi interrompida em 2020 e 2021, por causa da pandemia da COVID-19.