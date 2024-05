Isabelle Huppert vai presidir ao júri da 81.ª edição do Festival de Cinema de Veneza, informaram os organizadores esta quarta-feira.

A lendária atriz francesa vai liderar o júri responsável pela escolha do Leão de Ouro e outros prémios do festival, que decorrerá de 28 de agosto a 7 de setembro.

“Isabelle Huppert é uma atriz imensa, exigente, curiosa e de grande generosidade. Musa de inúmeros grandes cineastas, ela nunca fugiu ao convite de realizadores jovens ou não tão famosos que viram nela a intérprete ideal das suas histórias”, destacou Alberto Barbera, diretor do festival, no comunicado oficial-

“A sua enorme vontade de se colocar constantemente em risco, sinal da sua inteligência invulgar, aliada à sua capacidade de olhar o cinema para além das fronteiras geográficas e mentais, fazem dela uma Presidente do Júri ideal num festival aberto ao mundo inteiro como o Festival de Cinema de Veneza. Estamos-lhe muito gratos por ter aceite o cargo, cientes dos muitos compromissos no cinema e no teatro que enfrentará nos próximos meses”, acrescentou.

Na sexta década da carreira e com mais de 150 filmes, incluindo "Ela" (2016), a sua nomeação para os Óscares, Huppert, de 71 anos, trabalhou várias vezes com cineastas como Claude Chabrol, Michael Haneke, Hong Sang-soo, Jean-Luc Godard e Bertrand Tavernier.

Foi distinguida duas vezes como Melhor Atriz pelo Festival com os filmes "Uma Questão de Mulheres" (1988) e "A Cerimónia" (1995). Foi ainda homenageada com um Leão de Ouro Especial por "Gabrielle" (2005).

“Exista uma longa e bela história entre mim e o Festival. Ser uma espectadora privilegiada é uma honra. Mais do que nunca, o cinema é uma promessa. A promessa de fugir, de atrapalhar, de surpreender, de olhar bem para o mundo, unidos nas diferenças de nossos gostos e ideias”, disse Huppert ao reconhecer a homenagem no comunicado oficial.