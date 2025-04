O cineasta norte-americano Alexander Payne vai presidir ao júri do 82.º Festival de Cinema de Veneza, que acontecerá de 27 de agosto a 6 de setembro, anunciou a organização da Mostra na segunda-feira.

"É uma grande honra e uma alegria fazer parte do júri de Veneza", responsável por atribuir o prestigiado Leão de Ouro ao Melhor Filme do festival, afirmou o cineasta no comunicado oficial.

O vencedor de 2024 foi "O Quarto ao Lado", do espanhol Pedro Almodóvar.

"Embora confesse, como realizador, a dificuldade de ter que comparar filmes entre si, inclino-me perante a história quase centenária do Festival de Veneza, que celebra o cinema como forma de arte. Não poderia estar mais entusiasmado", acrescentou Payne.

O realizador de 64 anos, também argumentista e produtor, venceu dois Óscares de Melhor Argumento Adaptado, por "Sideways" (2004) e "Os Descendentes" (2011).

"Alexander Payne pertence ao pequeno círculo de cineastas-cinéfilos, cuja paixão pelo cinema nutre-se do seu conhecimento sobre os filmes do passado e da sua curiosidade pelo cinema contemporâneo, sem fronteiras, nem barreiras de qualquer tipo", disse Alberto Barbera, diretor artístico da Mostra.

"As qualidades, assim como a sua experiência como cineasta, realizador e argumentista, tornam-no o candidato ideal para presidir aos trabalhos do júri de Veneza", acrescentou.