Isabelle Huppert recebeu o prémio Lumière 2024 em Lyon, na sexta-feira, 18 de outubro, para comemorar os seus 50 anos de carreira.

"Não tinha cultura cinematográfica", disse a atriz francesa durante uma conferência de imprensa no sábado, relembrando a sua carreira e os primeiros passos.

"Vi poucos filmes antes de me tornar atriz. Obviamente tinha visto [alguns] como toda a gente [...]. Mas ainda assim, em comparação com agora, por exemplo, penso que não tinha cultura cinematográfica, vi muito, muito poucos filmes antes de começar a fazê-los”, declarou a prolífica atriz, que recebeu o prémio das mãos o cineasta mexicano Alfonso Cuarón.

“Acho que se pode ser uma atriz um pouco como as irmãs Brontë, que escreveram 'O Morro dos Vendavais' e 'Jane Eyre' e tudo o restante sem nunca saírem do seu presbitério", acrescentou, saudando a missão de 'memória' mantida pelo festival.

“A vocação de um festival como o Festival Lumière é manter algo que é essencial ao cinema, é a sua memória”, comentou.

Na sexta década da carreira e com mais de 150 filmes, incluindo "Ela" (2016), a sua nomeação para os Óscares, Huppert, de 71 anos, trabalhou várias vezes com cineastas como Claude Chabrol, Michael Haneke, Hong Sang-soo, Jean-Luc Godard e Bertrand Tavernier.

Foi distinguida duas vezes como Melhor Atriz pelo Festival de Veneza, com os filmes "Uma Questão de Mulheres" (1988) e "A Cerimónia" (1995), e em Cannes por "Violette Nozière" (1978) e "A Pianista" (2001).

É a atriz recordista dos prémios César (os "Óscares franceses), com 15 nomeações e dois prémios, "A Cerimónia" e "Ela".

A escolha da atriz para o prémio do festiva Lumière foi "incontestável".

“A legitimidade da escolha de Isabelle [Huppert] é a legitimidade dos seus antecessores, não havia dúvidas sobre isso. Aliás, sentimos imediatamente, assim que o anúncio foi feito, que havia qualquer coisa de incontestável”, disse Thierry Frémaux, delegado geral do Festival de Cinema de Cannes e diretor do Instituto Lumière, que supervisiona a 16.ª edição do Festival Lumière, que terminou no domingo.