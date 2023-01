Aos 64 anos, Jamie Lee Curtis foi nomeada pela primeira vez para os Óscares na terça-feira e o momento da revelação e os festejos que se seguiram ficaram registados em três fotografias.

"Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" colocou-a na corrida para Melhor Atriz Secundária, 45 anos depois de começar a carreira. Além disso, cumpriu-se finalmente a tradição da família: a mãe Janet Leight foi nomeada na mesma categoria por "Psico" há 62 anos e o pai Tony Curtis esteve na corrida para Melhor Ator por "Os Audaciosos" há 64 anos.

"Isto é o que parece uma surpresa", escreveu nas redes sociais, que incluiu a explicação para a sequência das fotos: a primeira ao saber que tinha sido nomeada, a segunda que a colega Stephanie Hsu também entrava na corrida e a terceira a abraçar o marido, o cineasta e comediante Christopher Guest.

"Sem filtros. Sem falsidade. Apenas a verdade de um momento de alegria captado por uma amiga", escreveu.

Jamie Lee Curtis esclareceu que nem percebeu que as fotos estavam a ser tiradas por Deborah Oppenheimer, "uma das minhas amigas mais antigas" e a realizadora vencedora de um Óscar com o documentário "Into the Arms of Strangers: Stories of the Kindertransport" (2000), que lhe enviou uma mensagem às 5 e 15 da manhã a dizer que estava à porta da sua casa e a perguntar que queria companhia para ver as nomeações.

"Ela veio e sentou-se comigo como eu me tinha sentado com ela no dia em que ela estava a caminho da cerimónia dos Óscares, no ano em que ganhou", recordou.

Noutra partilha, a atriz colocou uma fotografia dos pais quando ainda eram casados.

"Sempre me senti como uma 'outsider' a olher para dentro e, porém, sempre muito grata por todas e quaisquer oportunidades que tive", escreveu, notando que era "o ponto alto" da sua carreira profissional e elogiando todos os que estiveram envolvidos no filme que recebeu 11 nomeações para a cerimónia de 12 de março.