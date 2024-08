Ao cair do pano na quinta-feira, Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan anunciaram que chegou ao fim a rodagem de dois meses "Freakier Friday", a sequela de "Um Dia de Doidos".

"Freaky Friday" no original, o filme de 2003 (uma nova versão de outro de 1976 com Jodie Foster que adaptava um livro de Mary Rodgers), apresentava Curtis e Lohan como Tess e Anna, mãe e filha que não se davam muito bem até que, numa sexta-feira "de doidos", acontecia o mais improvável e trocavam de corpo.

A nova história mostra Anna agora também com uma filha e uma futura enteada: "enquanto enfrentam os inúmeros desafios que surgem quando duas famílias se fundem, Tess e Anna descobrem que um raio pode, de facto, cair duas vezes", resume a sinopse oficial da Disney para a sequela realizada por Nisha Ganatra e que também traz de volta outros atores, como Mark Harmon, Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky e Rosalind Chao.

Lindsay Lohan, de regresso a um filme de grande estúdio após uma longa travessia do deserto, agradeceu nas redes sociais ao elenco e toda a equipa "que colocaram tanto amor e esforço para fazer este filme!".

A DESPEDIDA DE LINDSAY LOHAN.

Como foi colocada a circular por vários meios de comunicação, a vencedora de um Óscar Jamie Lee Curtis decidiu "aproveitar a intrusão de uma imagem de paparazzi no processo criativo do cinema” [a rodagem] para fazer a despedida e, depois dos rumores sobre um lançamento direto na plataforma Disney+, marcar o encontro nos cinemas em data por anunciar em 2025.

“Tentámos muito manter a nossa história em segredo e privada até ser a altura para o lançamento, mas de vez em quando uma imagem aparece e não diz nada sobre a história ou sobre o que está a acontecer com os personagens, mas mostra a alegria e a diversão que tivemos ao fazer 'Freakier Friday'. Sabemos que será a experiência que vocês terão nos cinemas no próximo ano. Sim, ouviram-me... nos cinemas. O lugar onde todos nós vamos e desfrutamos de uma experiência partilhada no escuro enquanto mastigamos pipocas e doces e rimos juntos e, às vezes, choramos juntos. Até essa altura...", partilhou.

A DESPEDIDA DE JAMIE LEE CURTIS.