Dois anos depois, Angela Bassett ainda tem de falar da sua reação ao perder o Óscar de Melhor Atriz Secundária por "Black Panther: Wakanda Para Sempre", que diz que merecia e estava convencida que já lhe pertencia.

Era apenas a segunda vez que era nomeada, 29 anos depois de ter sido Tina Turner em “What’s Love Got to Do With It" (1993).

Após ouvir o nome de Jamie Lee Curtis por "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", a atriz manteve-se estóica sem aplaudir e continuou sentada quando grande parte da audiência já estava a dar uma ovação de pé à vencedora.

A vitória confirmou que a categoria estava em aberto depois de Angela Bassett ter sido a favorita no início da temporada, mas ter visto a sua campanha perdeu fulgor depois do BAFTA da Academia Britânica ir para Kerry Condon ("Os Espíritos de Inisherin") e a seguir o prémio do sindicato dos atores para Jamie Lee Curtis.

A reação tornou-se viral, foi criticada nas redes sociais e continua a ser um dos momentos mais recordados por que viu a cerimónia de 12 de março de 2023.

"Achei interessante. Interessante que não pudesse ficar desiludida com um resultado em que achei que merecia.”, disse agora numa entrevista à revista Town & Country.

A revista acrescenta que a atriz superou o que aconteceu, mas não esqueceu.

"Adoro aplaudir as pessoas. Mas naquele momento...", começa por dizer.

O jornalista escreve que Angela Bassett se interrompe e muda a linha de pensamento para a parte sobre se ter esforçado para merecer o reconhecimento dos seus pares e volta a corrigir-se.

"Não, eu dediquei-me: dediquei tempo, dediquei-me a trabalhar bem ao longo da carreira. Não achei que fosse um presente. Pensei que já estava ganho", reconheceu.

Alguns meses depois, em junho, foi anunciado que seria homenageada com um Óscar honorário pela carreira na 14.ª cerimónia dos Governors Awards.

