Não contem com ele para a votação nos Óscares: Quentin Tarantino não viu nem tenciona ver os filmes da saga "Dune" dirigidos por Denis Villeneuve.

Lançados em 2021 e 2024, as novas adaptações da obra de Frank Herbert estão entre as mais aclamadas do género e durante a participação numa participação no "The Bret Easton Ellis Podcast", citada pela Variety, Tarantino foi questionado se achava que a "Parte II" era o melhor filme do ano.

O cineasta não tinha uma resposta porque não o viu.

"Vi o 'Dune' umas duas vezes", disse, referindo-se à versão de 1984 de David Lynch, uma complicada produção que o próprio renega.

E acrescentou: "Não preciso ver essa história outra vez. Não preciso ver vermes da areia. Não preciso ver um filme que diz a palavra 'especiaria' de forma tão dramática".

"Dune - Duna: Parte Dois"

Tarantino reforçou que o seu desinteresse é ver novas versões de histórias que já conhece.

“É um atrás do outro deste 'remake' e aquele 'remake'. As pessoas perguntam se vi o ‘Dune’? Se vi [a série da Netflix] ‘Ripley?’ Se vi [a série do Disney+] ‘Shōgun’?". E respondo não, não, não, não. Existem seis ou sete livros do Ripley. Se é para fazer um novo, por que razão é o mesmo que já fizeram duas vezes? Já vi duas vezes antes essa história e não gostei muito dela em nenhuma das versões, portanto não estou realmente interessado em vê-la pela terceira vez. Se fizessem outra história, isso seria interessante o suficiente para lhe dar outra oportunidade", esclareceu.

E sobre a aclamada série do Japão mediavel, recordou a original com Richard Chamberlain.

"Vi ‘Shōgun’ nos anos 1980. Vi todas as 13 horas. Estou satisfeito. Não preciso ver outra vez essa história, não quero saber como a fazem. Não quero saber se pegam em mim e colocam no antigo Japão através de uma máquina do tempo. Não quero saber, vi a história”, rematou.