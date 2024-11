Denzel Washington está numa fase da carreira em que pode fazer tudo, incluindo ignorar o habitual secretismo imposto pela poderosa Marvel Studios.

O estúdio não anunciou oficialmente que está a desenvolver "Black Panther 3", mas o veterano ator vencedor de dois Óscares não hesitou ao revelá-lo numa entrevista e que fará parte do elenco, a sua estreia no Universo Cinematográfico Marvel.

Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, nada disse sobre o projeto durante a D23 Brasil - Uma Experiência Disney, o evento que decorreu em São Paulo entre 8 e 10 de novembro onde os fãs ficaram a saber das novidades de fãs, pelo que só se sabe o que o ator de 69 anos disse exatamente: Ryan Coogler, argumentista e realizador dos filmes de 2018 e 2022, está a escrever um papel para ele.

No entanto, a Marvel tem duas datas marcadas na agenda de estreias ainda sem nenhum título associado onde pode encaixar o novo projeto: 13 de fevereiro e 8 de novembro de 2026.

O "exclusivo" surgiu numa entrevista transmitida num programa da Austrália transmitida na terça-feira a propósito de "Gladiador II", que está a receber boas críticas, com Washington a ser apontado como potencial nomeado às nomeações para Melhor Ator Secundário.

O momento surgiu quando disse que não teve qualquer hesitação em entrar no filme, apesar de ser a sequela de um clássico vencedor dos Óscares, porque estava envolvido o realizador Ridley Scott e era isso o mais importante nesta fase da carreira.

"Só estou interessado em trabalhar com os melhores. Não sei quantos filmes mais vou fazer, provavelmente não são muitos. Quero fazer coisas que não fiz. Interpretei Otelo [de William Shakespeare] aos 22 anos, estou prestar a fazê-lo aos 70. Depois disso vou ser [general de Cartágo] Hannibal [num filme da Netflix]. Depois disso, tenho andado a falar com o [realizador] Steve McQueen sobre um filme. Depois disso, o Ryan Cogler está a escrever um papel para mim no próximo 'Black Panther'. Depois disso, vou fazer o filme 'Otelo'. Depois disso vou fazer 'Rei Lear'. Depois disso, vou reformar-me", revelou no programa Today Show.

O envolvimento de Washingston estaria carregado de simbolismo: antes de morrer em 2020, Chadwick Boseman revelou que foi o ator que lhe pagou as propinas na escola de representação.

"Não há Black Panther sem Denzel Washington”, disse a estrela original do primeiro filme.