Jack Black cancelou a digressão da sua banda Tenacious D e colocou "todos os planos criativos futuros" em suspenso após um comentário controverso do seu colega Kyle Gass sobre a tentativa de assassinato contra Donald Trump.

Durante um espetáculo no domingo em Sydney (Austrália), Black levou ao palco um bolo de aniversário a Kyle Gass e pediu-lhe para fazer um desejo.

"Não falhem o Trump da próxima vez", foi a resposta, menos de 24 horas após o que tinha acontecido no comício em Butler, na Pensilvânia.

Segundo o Deadline, a maior parte do público desatou a rir, mas as críticas chegaram sem surpresa através das redes sociais e um senador australiano chegou a exigir que o duo musical fosse deportado.

Kyle Gass e Jack Black num espetáculo em junho de 2019

Black reagiu esta terça-feira ao que disse o colega.

“Fui apanhado de surpresa pelo que foi dito no espetáculo de domingo. Nunca toleraria discurso de ódio ou encorajaria qualquer forma de violência política. Depois de muita reflexão, já não sinto que seja apropriado continuar a digressão dos Tenacious D, e todos os planos criativos futuros estão em suspenso. Estou grato aos fãs pelo seu apoio e compreensão”, partilhou nas redes sociais o ator, comediante, músico e também muito ativo apoiante do Partido Democrata e da campanha para a reeleição de Joe Biden.

Não fica claro na mensagem se a banda formada em 1994 se separou oficialmente: ainda com uma semana de espetáculos prevista para a Austrália antes de partir para a Nova Zelândia, o Deadline avança que os Tenacious D iam começar uma digressão nos EUA em Outubro com um sessão esgotada no Ohio... o estado do senador J.D. Vance, anunciado na segunda-feira como o vice-presidente da candidatura de Trump.

Neste momento, essa digressão também parece estar em causa.

Também esta terça-feira, houve uma declaração a pedir desculpa de Kyle Gass.

“A frase que improvisei no palco no domingo à noite em Sydney foi profundamente inadequada, perigosa e um erro terrível. Não tolero violência de qualquer tipo, sob qualquer forma, contra ninguém. O que aconteceu foi uma tragédia e lamento muito pela minha grave falta de discernimento. Peço profundamente desculpas aos que decepcionei e lamento realmente qualquer dor que tenha causado”, partilhou.