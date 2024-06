Fernando Daniel e Lukas Graham foram dois dos protagonistas do segundo dia do Rock in Rio Lisboa. Este domingo, dia 16 de junho, no festival, os artistas surpreenderam os fãs com dois duetos especiais.

Ao final da tarde, no Palco Mundo, o artista dinamarquês juntou-se a Fernando Daniel no tema "Casa".

Veja o vídeo:

Já durante a noite, foi a vez do músico português se juntar a Lukas Graham no Palco Galp. A canção escolhida foi "Love Someone".

Veja o vídeo: