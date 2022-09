Depois do filme de Baz Luhrmann, vamos ter outro Elvis Presley no cinema no ano que vem.

O próximo filme de Sofia Coppola como realizadora e argumentista vai ser a adaptação de "Elvis and Me", a autobiografia lançada em 1985 por Priscilla Presley, a viúva do rei do rock n’ roll.

Simplesmente intitulado "Priscilla", o filme terá como protagonistas Jacob Elordi (“Euphoria”) e Cailee Spaeny (“Mare of Easttown”) nos papéis de Elvis e Priscilla.

Cailee Spaeny

No "Elvis" que chegou aos cinemas este ano, os papéis foram de Austin Butler e Olivia DeJonge.

"Elvis and Me" já deu origem a um telefilme de 1988, transmitido pela RTP1-1 dividido em quatro episódios, com Dale Midkiff como Elvis e Susan Walters como Priscilla.

A realizadora vencedora de um Óscar por "Lost in Translation" começa a rodagem de "Prisculla" já este outono.