Jake Gyllenhaal tornou-se viral este fim de semana graças a uma aparição não anunciada num evento de artes marciais mistas UFC.

Na parte final da pesagem para o UFC 285, onde Jon Jones e Ciryl Gane eram os cabeças de cartaz, o artista de MMA Conor McGregor apareceu de surpresa para pedir a todos os fãs presentes para manterem o entusiasmo durante a gravação das cenas para uma nova versão do filme "Road House: Profissão Duro".

O cenário foi rapidamente alterado para passar de UFC 285 para UFC 222, que teve lugar a 3 de março de 2018, para a "pesagem oficial" de Jake Gyllenhaal e do seu "oponente", o veterano do UFC Jay Hieron.

O físico do ator e toda a encenação encaixaram perfeitamente no evento oficial que terminara minutos antes e, sem surpresa, as imagens tornaram-se virais.

No sábado, após o último combate do primeiro cartaz preliminar, Jake Gyllenhaal voltou a entrar em cena e ganhou com um KO fulminante: vídeos dos bastidores também somam milhões de visualizações.

Renovaram-se os muitos o elogios ao empenho do ator para os filmes sobre desportos de combate, como já tinha sido o caso do pugilista de "Southpaw - Coração de Aço" (2015).

Daniela Melchior, Joaquim de Almeida e o próprio Conor McGregor são outros atores desta produção para a Amazon Prime Video que é um 'remake' de “Road House”.

O filme de 1989 solidificou a carreira de Patrick Swayze como herói de ação ao colocá-lo no papel de James Dalton, um homem de passado misterioso e impressionantes habilidades de lutador, que serve de segurança num bar problemático numa cidadezinha do Missouri controlada por um homem de negócios corrupto.

Como realizador do novo filme está Doug Liman, de sucessos como “Identidade Misteriosa”, “Mr. e Mrs. Smith” e “No Limite do Amanhã”.