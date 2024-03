Scott Adkins foi um dos muitos espectadores no fim de semana da nova versão cheia de adrenalina de "Road House", realizada por Doug Liman e que tem Jake Gyllenhaal como protagonista e ainda os portugueses Daniela Melchior e Joaquim de Almeida.

Apesar dos elogios ao filme da Amazon Prime Video baseado no popular título de culto de 1989 com Patrick Swayze, que se chamou "Profissão: Duro" em Portugal, o recurso aos efeitos especiais nas cenas de luta foi lamentando por aquele que é uma das maiores e mais populares estrelas do cinema de ação pura e dura das artes marciais.

O currículo do britânico, atleta de artes marciais, é de respeito: além das populares sagas "Undisputed" e "Ninja", destacam-se dezenas de filmes do género de "série B", ao lado de Jean-Claude Van Damme, Donnie Yen, Wu Jing, Tony Jaa e Iko Uwais, e ocasionalmente na 'primeira divisão' de Hollywood, com destaque para a aclamada interpretação do vilão Killa Harkan em "John Wick: Capítulo 4".

O seu conhecimento prolonga-se pelo The Art of Action, um importante 'podcast' no YouTube onde desconstrói como foram feitas as cenas dos clássicos filmes do género com os respetivos protagonistas.

Com elogios ao realizador, ao protagonista e ainda a Conor McGregor, na estreia no cinema do ainda atleta profissional da UFC, Scott Adkins partilhou nas redes sociais: “Gostei muito do 'Road House'. Doug Liman – ótimo trabalho a subverter o género. Gyllenhaal em grande forma, respeito! Que estreia do Conor McGregor [@TheNotoriousMMA]. Feliz quando um filme como este faz bem, pois é a minha praia, mas caramba, como é com as cenas de luta com efeitos especiais?! O Swayze não precisava disso".

Para exemplificar como os efeitos especiais podem ser usados de forma mais discreta e criativa (e muito menos orçamento), a estrela das artes marciais partilhou numa segunda mensagem o vídeo de uma entrevista que fez com o ator e coreógrafo Johnny Trí Nguyễn sobre o seu aclamado filme vietnamita "The Rebel" ("Dòng Máu Anh Hùng", 2006).

