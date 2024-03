Meryl Streep foi uma improvável "motivação" para a estreia do campeão de artes marciais Conor McGregor no cinema.

A revelação foi ao The Hollywood Reporter pelo próprio lutador profissional várias vezes campeão da UFC na antestreia em Nova Iorque na terça-feira de "Road House".

A prestação carismática como Knox, o antagonista de Jake Gyllenhaal em "Road House", está a ser muito elogiada e o atleta irlandês de 35 anos diz que quis provar ainda mais o seu valor por causa dos comentários negativos de Streep sobre as artes marciais mistas (MMA, pela sigla original).

Ao aceitar um prémio de carreira nos Globos de Ouro em janeiro de 2017, a lendária atriz arrasou o então recém-eleito presidente dos EUA Donald Trump num discurso muito político onde a certa altura dizia 'Quem somos nós? E o que é Hollywood afinal? É só um grupo de pessoas de outros lugares. Onde estão as suas certidões de nascimento? Se os expulsarem a todos, não vão ter nada para ver exceto futebol e artes marciais mistas, que não são artes".

Esta observação teve um impacto negativo entre os adeptos e praticantes das modalidades de combate, e reações com mágoa de atletas da UFC.

McGregor é um dos que nunca esqueceu.

“Lutar é a mais bela forma de arte e é ótimo entrar neste jogo, que também é arte. Fiquei muito surpreendido porque lutar é uma arte. Também é brutal, portanto posso compreender. Não é para alguém cometer um erro; é uma verdadeira arte para aqueles que fazem o que fazemos, portanto participei [em 'Road House'] talvez com um pouco de rancor e a querer representar o meu desporto e a minha arte, dar o meu melhor nesta arena", resumiu.

A nova versão com muita adrenalina do popular título de culto de 1989 com Patrick Swayze, que se chamou "Profissão: Duro" em Portugal, junta ainda no elenco Billy Magnussen, Lukas Gage e os portuguesas Daniela Melchior e Joaquim de Almeida, e já está disponível na Amazon Prime Video.

