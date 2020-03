Além de ser a despedida de Daniel Craig como agente secreto, depois de "Casino Royale" (2006), "Quantum of Solace" (2008), "Skyfall" (2012) e "Spectre" (2015), o novo filme representa um dos maiores investimentos económicos de Hollywood para 2020, que precisa do mercado global no seu máximo potencial para ser um gigantesco sucesso de bilheteira.

Neste momento, o coronavírus levou ao encerramento de todas as salas de cinema na China, o segundo maior mercado do mundo, e metade em Itália. Também há quebras gigantescas de afluência de espectadores na Coreia do Sul e o mesmo começa a notar-se no Japão.

No caso dos EUA, os analistas acreditam que não se trata de uma situação de "se acontecer", mas "quando".

Na segunda-feira, o maior e mais importante blogue de fãs da saga 007, que apelara em carta-aberta ao adiamento, também expressara a preocupação de que manter a data de 10 de abril iria prejudicar as receitas e colocar em risco os fãs, recordando que os países mais afetados contribuíram para 38% das receitas globais do filme anterior, "007: Spectre" (2015).

Estima-se que os prejuízos globais só para o cinema desta crise podem chegar aos cinco mil milhões de dólares.

De forma não oficial, consta que, além de "007: Sem Tempo Para Morrer", outros filmes cuja situação está a ser analisada "dia a dia" são "Mulan", "Viúva Negra", "Velocidade Furiosa 9" e "Mulher-Maravilha 1984".

VEJA O TRAILER "007: SEM TEMPO PARA MORRER".



Nos últimos dias têm sido cancelados ou adiados vários eventos culturais por causa do Covid-19.

A Bienal de Arquitetura de Veneza (Itália), prevista para começar em maio, foi adiada para agosto.

Foram canceladas as feiras do livro de Londres e de Leipzig (Alemanha) e o Salão do Livro de Paris.

A Feira do Livro Infantil de Bolonha, também em Itália, foi adiada para maio.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.200 mortos e infetou mais de 93 mil pessoas em 78 países, incluindo cinco em Portugal.