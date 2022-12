Aos 43 anos, James McAvoy revelou que tencionar abrandar o ritmo na carreira para passar mais tempo com a família.

Durante uma entrevista ao jornal britânico The Observer é revelado que o ator escocês se tornou pai de um filho recentemente com a sua nova esposa. Já tem um filho de 12 anos.

"Trabalho bastante e adoro. Mas não quero viver para trabalhar. A indústria é ótima e deu-me uma vida incrível. Mas sobrevive da natureza sacrificial da interpretação. A indústria cinematográfica ou a indústria da TV estão apenas a usar-nos", explicou.

Conhecido do grande público por filmes como "Expiação", "Wanted" e a saga "X-Men", James McAvoy chega a dizer que não quer acabar como a estrela de cinema interpretada por Bill Murray no clássico "Lost In Translation" (2003), afastado da sua esposa e filhos.

O ator revela ter estado perante um dilema: continuar a progredir e a "subir a escada" na carreira ou apreciar o ator de representar, "mas tirando o pé do acelerador e não sentir que nunca mais vou trabalhar ou que então vou perder o embalo, que sem dúvida tenho, se simplesmente não aceitar todos os grandes empregos que aparecerem no meu caminho. É preciso desacelerar um pouco".

"Simplesmente não é possível estar presente como membro da família se trabalhar todas as semanas do ano no cinema. O teatro é diferente – se se fizer toneladas e toneladas de teatro, estar-se-á invariavelmente fora seis noites por semana. Mas está-se mais presente durante o dia. É realmente o cinema e televisão - simplesmente esgotam-nos. Também é uma alegria e adoro isso. Mas não posso passar todos os meus dias no 'set'", conclui.