Coincidências: no dia em que "Joker" arrecadou 11 nomeações para os Óscares, foi divulgado o primeiro trailer de "Morbius".

Jared Leto deixou para trás as mágoas com o tratamento do seu Joker no universo cinematográfico DC Comics (muito do trabalho ficou de fora de "Esquadrão Suicida" e ele não entra em "Birds of Prey", centrado na "namorada" Harley Quinn) para se tornar Morbius, que faz parte da Marvel... gerida pela Sony.

"Morbius" é o segundo filme deste estúdio em imagem real com personagens das bandas desenhadas do Homem-Aranha após "Venom", com Tom Hardy.

A personagem é um bioquímico, Dr. Michael Morbius, que tenta curar-se de uma rara doença sanguínea com ADN de morcegos mas acaba por se tornar uma espécie de vampiro vivo. Nas bandas desenhadas, começou por ser um adversário do Homem-Aranha e gradualmente fez a transição para anti-herói.

No elenco estão Adria Arjona, Tyrese Gibson, Jared Harris, Matt Smith e uma "surpresa" (revelada no trailer).

Realizado pelo sueco Daniel Espinosa, "Morbius" estreia a 30 de julho em Portugal.

VEJA O TRAILER.