Após meses de incerteza, a Warner Bros. divulgou esta quinta-feira o trailer de "Aquaman e o Reino Perdido".

O lançamento mostra que o estúdio, pelo menos por agora, mantém a intenção de lançar o filme nos cinemas dos EUA a 20 de dezembro (um dia depois de Portugal), apesar da greve dos atores de Hollywood que os impede de promover as produções dos grandes estúdios. O que, no caso concreto, passa por Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II, Dolph Lundgren, Randall Park, Temuera Morrison e Nicole Kidman.

"Tendo falhado em derrotar Aquaman da primeira vez, o Black Manta, ainda impulsionado pela necessidade de vingar a morte do seu pai, não poupará esforços para finalmente derrubar Aquaman. Desta vez, Black Manta está mais forte que nunca, empunhando o poder do mítico Tridente Negro, que liberta uma antiga e maligna força. Para o derrotar, Aquaman irá precisar do seu irmão aprisionado, Orm, o antigo Rei de Atlântida, para uma improvável aliança. Juntos, eles terão de deixar de lado as suas diferenças para proteger o reino, salvar a família de Aquaman e o mundo da destruição irreversível", resume a sinopse oficial.

TRAILER LEGENDADO.



Com vários adiamentos relacionados com a COVID-19 e contratempos nos bastidores, são muitos os rumores que rodeiam o novo filme: a data de estreia aproximava-se sem que existissem imagens oficiais ou trailers, apesar da rodagem principal ter terminado em janeiro de 2022.

Segundo uma notícia a meio de julho da revista The Hollywood Reporter (THR), os bastidores de "Aquaman e o Reino Perdido" estavam um casos e houve três refilmagens adicionais por causa das reações "nada inspiradoras" das sessões de testes de público, algo bastante invulgar mesmo para uma grande produção de Hollywood.

O primeiro "Aquaman" é muito especial: foi um sucesso surpreendente em 2018 e tornou-se o mais rentável da DC, arrecadando 1,148 mil milhões de dólares nas bilheteiras mundiais.

Já a sequela, novamente realizada por James Wan, chegará num momento muito diferente: trata-se do último capítulo do Universo Extendido DC iniciado em 2013 por Zack Snyder com "Homem de Aço".

Com um orçamento muito superior ao filme de 2018 (pelo menos 205 milhões de dólares... antes dos contratempos), os estúdios Warner Bros. e DC Studios tentam evitar outro "flop" nas bilheteiras, como aconteceu com "Black Adam", "Shazam 2", "The Flash" e "Blue Beetle", que afetaria ainda mais o seu universo de super-heróis.

O relançamento da DC acontecerá só em julho de 2025 com "Superman: Legacy", realizado e escrito por James Gunn, responsável pela saga "Guardiões da "Galáxia" da Marvel e um dos presidentes executivos da DC Studios.