Foi anunciada a data de estreia de "Aquaman e o Reino Perdido" na HBO Max, o adeus assumido pelo próprio Jason Momoa ao seu super-herói subaquático.

Com os filmes a chegarem cada vez mais cedo "a casa" na era "pós-pandemia", o derradeiro título do Universo Cinematográfico DC Comics ficará disponível a 27 de fevereiro aos assinantes do serviço de streaming da Warner Discovery.

O estúdio esperou apenas dois meses e cinco dias após a estreia nos cinemas da América do Norte, resultado da desilusão de bilheteira: as receitas globais ficaram pelos 433,5 milhões de dólares, muito longe dos 1,14 mil milhões do primeiro filme de 2018, também realizado por James Wan e liderado por Jason Momoa.

"Tendo falhado em derrotar Aquaman da primeira vez, o Black Manta, ainda impulsionado pela necessidade de vingar a morte do seu pai, não poupará esforços para finalmente o derrubar. Desta vez, Black Manta está mais forte que nunca, empunhando o poder do mítico Tridente Negro, que liberta uma antiga e maligna força. Para o derrotar, Aquaman irá precisar do seu irmão aprisionado, Orm, o antigo Rei de Atlântida, para uma improvável aliança. Juntos, eles terão de deixar de lado as suas diferenças para proteger o reino, salvar a família de Aquaman e o mundo da destruição irreversível", resume a sinopse.

"Aquaman e o Reino Perdido" é o último filme do "antigo regime" da DC Studios: um "reset" do Universo sem o super-herói subaquático começa em julho de 2025 com "Superman: Legacy", realizado e escrito por James Gunn, responsável pela saga "Guardiões da "Galáxia" da Marvel e um dos presidentes executivos da DC Studios.

TRAILER LEGENDADO "AQUAMAN E O REINO PERDIDO".