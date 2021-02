Já passaram 17 anos desde que Jennifer Garner e Mark Ruffalo se encontraram em "De Repente, Já nos 30!".

A comédia romântica de 2004 é um daqueles filmes que se veem bem em qualquer altura, que começava com Jenna Rink como uma típica rapariga no início da adolescência que, no dia do seu 13º aniversário, pedia para se tornar rapidamente adulta.

No dia seguinte, acordava e tinha subitamente com 30 anos (e a figura de Jennifer Garner) e editora de uma revista de sucesso. Para desvender o mistério deste súbito salto no crescimento, Jenna pedia a ajuda do seu antigo melhor amigo de adolescência Matt (Mark Ruffallo), que está prestes a casar-se.

Um pouco mais velhos, mas como a mesma cumplicidade, Garner e Ruffalo reencontraram-se na rodagem de "The Adam Project", um novo filme para Netflix em que também entram Ryan Reynolds e Zoe Saldana.

Curiosamente, a história anda agora à volta de um homem (Reynolds) que viaja no tempo para pedir ajuda a si mesmo quando tinha 13 anos para salvar o futuro, mas acaba também por reencontrar o falecido pai (Ruffalo), um físico brilhante que tem praticamente a sua idade na atualidade.

A trabalharem juntos no Canadá, Garner e Ruffalo partilharam a imagem do cúmplice e sorridente reencontro com os seus fãs.