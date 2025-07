Começou a produção de "O Diabo Veste Prada 2", que chegará aos cinemas a 1 de maio de 2026.

A 20th Century Studios, que faz parte da Disney, anunciou esta segunda-feira o início da rodagem através de um vídeo nas redes sociais com áudios de frases icónicas do popular filme de 2006 e dois diabólicos sapatos vermelhos (era um no poster original).

Está confirmado oficialmente o regresso do quarteto formado por Meryl Streep (Miranda Priestly), Anne Hathaway (Andrea Sachs), Emily Blunt (Emily Charlton) e Stanley Tucci (Nigel Kipling).

A eles vai juntar-se o britânico Kenneth Branagh: será o marido da implacável editora da revista Runway.

O "timing" não poderia ser mais intrigante: o filme original adaptava o romance homónimo de Lauren Weisberger, inspirado na sua experiência como assistente da editora da revista Vogue Anna Wintour, que anunciou a 26 de junho a sua retirada dessa função, ao fim de 37 anos.

Na história original, Miranda Priestly era a grande referência na indústria da moda e infernizava de forma tirânica as vidas das jovens e ambiciosas assistentes Emily e Andrea.

Segundo as informações que circulam sobre a sequela, que mantém o realizador David Frankel, a editora da Runway está a lidar com o declínio da publicação de revistas tradicionais e tem de recorrer a Emily, agora uma executiva poderosa de um grupo de luxo com as verbas publicitárias que ela desesperadamente precisa.

VEJA O ANÚNCIO.