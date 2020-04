Darren Aronofsky é o aclamado realizador de filmes como "Pi", "A Vida não é um Sonho", "O Wrestler" ou "Cisne Negro", mas também tem uma longa e lendária lista de projetos que acabaram por não avançar.

Um deles foi a adaptação da banda desenhada "Batman: Year One" no início do século, em que chegou a colaborar com o próprio criador, Frank Miller.

À revista Empire, o cineasta revelou alguns pormenores da sua versão, que seria deliberadamente bastante pesada.

"O Batman que saiu antes do mim foi o 'Batman & Robin' [1997, com George Clooney], aquele famoso com os mamilos no fato, portanto estava realmente a tentar minar isso e reinventá-lo. Foi para aí que se virou a minha cabeça", explicou.

Porém, Darren Aronofsky percebeu que o estúdio de Hollywood (Warner Bros.) tinha algo muito diferente em mente ao descobrir qual era o ator que o estúdio desejava para ser Bruce Wayne e Batman.