A Amazon Prime Video divulgou o trailer oficial de "Jackpot!", uma nova comédia de ação que junta John Cena e Awkwafina, e ainda Ayden Mayeri, Donald Elise Watkins, Sam Asghari, Murray Hill e Simu Liu.

O filme é o mais recente de um dos mais aclamados realizadores do género da atualidade, Paul Feig, que esteve à frente de títulos como "A Melhor Despedida de Solteira" (2011), "Armadas e Perigosas" (2013), "Spy" (2015) e "Um Pequeno Favor" (2018).

"Num futuro próximo, a Califórnia criou um novo jackpot da lotaria. O truque para o conseguir é matar o vencedor antes do pôr do sol, para poder reclamar legalmente o prémio multimilionário. Quando Katie Kim (Awkwafina) se muda para Los Angeles, encontra o bilhete vencedor por engano. Desesperada por sobreviver às tentativas dos caçadores de jackpots, junta relutantemente forças com o agente amador de proteção da lotaria Noel Cassidy (Cena), que fará tudo o que puder para a manter viva até ao pôr do sol, para receber uma parte do prémio. Mas Noel terá de enfrentar o seu astuto rival Louis Lewis (Liu), que também quer a todo o custo a comissão de Katie", resume a plataaforma.

"Jackpot!" fica disponível a 15 de agosto.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.