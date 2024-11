A revista The Hollywood Reporter confirmou a participação de José Condessa no elenco de "Honeyjoon", alargando assim a carreira internacional após a experiência com Almodóvar na curta-metragem "Estranha Forma de Vida" (2023).

A rodagem este outono da comédia dramática independente norte-americana apoiada pelo Festival de Tribeca também passa por Portugal: será na ilha de São Miguel, nos Açores, curiosamente onde o ator português rodou a série "Rabo de Peixe", outro sucesso que lhe deu mais visibilidade internacional e que terá terceira temporada na Netflix.

A coprodução com Portugal conta com o envolvimento de Andrea Nunes e da sua produtora Wonder Maria Filmes.

O elenco principal completa-se com Ayden Mayeri ("Jackpot!", "Mr. Throwback") e Amira Casar (a mãe de Timothée Chalamet em "Chama-me Pelo Teu Nome").

A história centra-se na curda-persa Lela (Casar) e na norte-americana June (Mayeri), mãe e filha que procuram refúgio nos açores após uma grande perda, com ideias diferentes sobre a viagem, o luto e até o biquíni de June.

"Entre felizes recém-casados, o movimento de independência curda Mulher, Vida, Liberdade e o seu atrativo guia artístico filosófico João (Condessa), encontram-se uma à outra... voltando à vida", resumia o festival.

"A brilhante fluência cómica e dramática da Ayden, a seriedade e leviandade intuitiva da Amira e a energia dimensional brilhante do José combinam-se lindamente. Mal posso esperar para que o mundo os veja a brilhar juntos neste filme”, destaca a realizadora e argumentista Lilian T. Mehrel no comunicado oficial.

"Honeyjoon" ganhou o prémio 'Untold Stories' no Festival de Cinema de Tribeca de 2024: o vencedor do programa para cineastas de origens sub-representadas recebe um milhão de dólares (quase um milhão de euros) e apoio artístico e promocional para transformar o seu projeto numa longa-metragem, que tem exibição garantida na edição do ano seguinte do evento.