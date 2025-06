Foi revelado o trailer de "Heads of State", que junta John Cena e Idris Elba.

Com estreia na Amazon Prime Video a 2 de julho, a comédia de ação apresenta dois políticos forçados a deixar de lado a sua rivalidade para impedir uma conspiração global e salvar o mundo.

"O Primeiro-Ministro britânico Sam Clarke (Idris Elba) e o Presidente dos EUA Will Derringer (John Cena) têm uma rivalidade pouco amigável e pública que põe em risco a 'relação especial' dos seus países. Mas quando se tornam alvo de um poderoso e implacável adversário estrangeiro, que se revela um adversário acima das forças de segurança dos dois líderes, são forçados a confiar um no outro. Aliando-se à brilhante agente do MI6, Noel Bisset (Priyanka Chopra Jonas), têm de fugir e encontrar uma forma de trabalhar em conjunto para impedir uma conspiração global que ameaça todo o mundo livre", resume o serviço.

Realizado por Ilya Naishuller, que causou sensação ao colocar Bob Odenkirk como herói de ação em "Ninguém" (2021), o elenco de "Heads of State" é completa por Paddy Considine, Stephen Root, Carla Gugino, Jack Quaid, Richard Coyle e Sarah Niles-

VEJA O TRAILER ORIGINAL.