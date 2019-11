"Joker" lidera as bilheteiras portuguesas pelo sétimo fim de semana consecutivo.

Com 28.843 espectadores, "Joker" foi o mais visto entre 14 e 17 de novembro, resistindo à estreia de "Le Mans '66: O Duelo", com Christian Bale e Matt Damon, que ficou à frente nos EUA mas por cá teve de se contentar com o segundo lugar, com 27.165.

Este domínio não se via desde "Avatar", de James Cameron, que ficou em primeiro lugar durante nove semanas entre dezembro de 2009 e fevereiro de 2010, segundo os dados do ICA - Instituto de Cinema e Audiovisual, que disponibiliza os dados de bilheteira desde 2004,

O domínio de "Joker" chegará previsivelmente ao fim com a chegada esta semana da animação "Frozen II", mas desde 3 de outubro que o filme com Joaquin Phoenix tem sido o preferido dos portugueses, à frente de estreias mediáticas como "Maléfica", "Projeto Gemini", "Zombieland: Tiro Duplo", "Exterminador Implacável - Destino Sombrio", "Doutor Sono" e "Midway".