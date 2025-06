As novidades da segunda edição do Tribeca Lisboa foram reveladas hoje em Nova Iorque, durante o festival norte-americano de cinema Tribeca, fundado pelo ator Robert de Niro e pela produtora Jane Rosenthal.

De acordo com a organização, além do Hub Criativo do Beato, o festival vai estender-se ao Teatro Ibérico e à Igreja do Convento do Beato, “reforçando o ambiente cinematográfico”.

Entre os convidados do Tribeca Lisboa estão as atrizes norte-americanas Kim Catrall, conhecida da série televisiva “O Sexo e a Cidade”, e Meg Ryan, protagonizada de várias comédias românticas, e o ator italo-americano Giancarlo Esposito, que entrou em séries como “Breaking Bad”, “Better Call Saul” e “The Mandalorian”.

No Tribeca Lisboa também vai ser exibido o filme “Honeyjoon”, da realizadora norte-americana Lilian T. Mehrel e da produtora portuguesa Wonder Maria Filmes.

Com estreia mundial prevista para esta semana no Tribeca Festival em Nova Iorque, “Honeyjoon” é a primeira longa-metragem de Lilian T. Mehrel e foi integralmente rodada na ilha de São Miguel, nos Açores, contando no elenco com Ayden Mayeri, Amira Casar e José Condessa, entre outros.

“A programação deste ano reflete o espírito de descoberta, inclusão e intercâmbio cultural que define o Tribeca. Desde a estreia portuguesa de “Honeyjoon” até às conversas com alguns dos nossos artistas mais icónicos, estamos orgulhosos por dar continuidade ao impulso do nosso primeiro ano e aprofundar a nossa ligação com Lisboa”, destaca Jane Rosenthal, cofundadora e CEO da Tribeca Enterprises, citada no comunicado oficial.

Após as críticas na altura às deficientes condições de exibição e a reduzida oferta de filmes, além do preço elevado dos bilhetes – o ingresso diário custava 75 euros e o passe era 130 euros –, o comunicado destaca "opções de bilhetes acessíveis que incluem passes completos para o festival e bilhetes avulso para sessões — todos a preços significativamente reduzidos para acolher um público mais vasto".

O festival, que se tornou um dos mais importantes dos EUA desde a criação em 2003 , foi criado por Robert De Niro e a produtora Jane Rosenthal para ajudar a revitalizar Nova Iorque após a tragédia do 11 de setembro.

A primeira edição do Tribeca Festival Lisboa trouxe a Lisboa os dois fundadores e convidados como Whoopi Goldberg, Patty Jenkins, Griffin Dunne e Chazz Palminteri.

A abertura foi com "Anora", de Sean Baker, o vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes e que recebeu recentemente cinco Óscares, incluindo Melhor Filme.

A organização promete mais uma programação com "filmes independentes dos EUA, filmes portugueses, séries, podcasts e showcases musicais, bem como conversas ao vivo com estrelas internacionais e locais".