Ridley Scott tem fechado o elenco principal para o seu novo filme.

Segundo o Deadline, Josh Brolin está na fase final das negociações para se juntar a "The Dog Stars", tal como Margaret Qualley e o nomeado aos Óscares Guy Pearce, a recolher os benefícios do mediatismo respetivamente de "A Substância" e "O Brutalista" na temporada de prémios.

A rodagem de "The Dog Stars" arranca em abril com Jacob Elordi como o protagonista: o ator australiano de 27 anos conhecido por "Euphoria", “Saltburn” e "Priscilla" substituiu Paul Mescal, o protagonista de "Gladiador II", o anterior filme do realizador, forçado a sair por conflitos de agenda.

A história decorre num futuro próximo, onde uma pandemia dizimou a sociedade americana.

Hig é um piloto civil (Elordi) que vive uma vida solitária numa base aérea abandonada no Colorado com o seu cão e um ex-fuzileiro naval (Brolin): os dois homens não poderiam ser mais incompatíveis, mas dependem um do outro para afastar invasores itinerantes.

As suas viagens em distâncias cada vez maiores para procurar mantimentos cada vez mais escassos, e, mais importante, a sua convicção de que existe 'um mundo lá fora', levam-no a um pequeno rancho onde conhece uma médica estagiária (Qualley), filha de um fazendeiro protetor e cansado do mundo (Pearce), que protege ferozmente os seus familiares e a sua “fortaleza”.

Adaptando um romance de Peter Heller, o argumento é de Mark L. Smith, o mesmo de "The Revenant" (2015) e do recente "Tornados", mas Scott também disse que ficou impressionado com "O Despertar do Oeste Americano", uma série com Taylor Kitsch e Betty Gilpin que criou e escreveu para a Netflix.