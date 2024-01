"Saturday Night Live" está de volta. O primeiro episódio de 2024 estreou-se este sábado, dia 20 de janeiro, e contou com Jacob Elordi como apresentador. Reneé Rapp, que faz parte do elenco do novo "Mean Girls, foi a convidada musical.

Durante o monólogo inicial, o ator falou sobre "Saltburn", popular filme da Amazon Prime Video. "Devem conhecer-me de 'Saltburn'. Não por terem visto o filme, mas pelos TikToks", brincou o protagonista, recordando a cena polémica no cemitério protagonizada por Barry Keoghan.

"Era eu que estava no túmulo. Se viste o filme, obrigado. Se viste o filme com os teus pais, desculpa. Se viste o filme com a tua namorada, de nada", brincou o ator.