Jude Law deu um grande desgosto num programa de rádio ao revelar uma curiosidade sobre a rodagem do filme "O Amor Não Tira Férias".

O ator entrou na comédia romântica de Nancy Meyers de 2006 ao lado de Jack Black, Kate Winslet e Cameron Diaz, sobre duas mulheres que não se conheciam, mas com vários problemas semelhantes com o género masculino, que decidiam trocar 'online' de casa a milhares de quilómetros de distância e acabavam por se apaixonar nos novos locais.

O resultado foi um razoável sucesso comercial, mas o seu maior impacto surgiu nos anos que se seguiram quando, tal como aconteceu com "O Amor Acontece", se tornou um clássico de Natal.

Durante uma participação com o ator Luke Evans e a comediante Kerry Godliman no programa "Zoe Ball and Friends", da BBC Radio 2, surgiu a pergunta se era possível alugar a pitoresca propriedade rural onde vivia a personagem de Kate Winslet e para onde se mudava Cameron Diaz.

Jude Law disse a verdade: "Essa casa rural não existe".

"O quê?!", reagiram incrédulos os seus interlocutores.

O ator esclareceu que "a realizadora, que é um pouco para o perfeccionista, percorreu toda aquela área e não encontrou a casinha de chocolate que procurava. Portanto, simplesmente alugou um terreno, desenhou e mandou alguém construí-la".

Mas ainda foi mais longe na revelação e deu uma grande desilusão sobre a rodagem do filme.

"Mas aqui está o engraçado se o virem. Estivemos aqui a filmar no inverno e sempre que entro por aquela porta, cortamos e filmámos os interiores em Los Angeles cerca de três meses depois", contou.

"Não, estás a estragá-lo", ouve-se dizer Luke Evans.

Estupefacta, a anfitriã Zoe Ball concordou: "Não queremos ouvir mais nada. Não conseguimos suportar."

"Isso é muito perturbador", disse ainda Kerry Godliman.

"Dei cabo da ilusão, desculpem", respondeu Jude Law 'envergonhado'.

VEJA A ENTREVISTA (A PARTIR DOS 11m30s)