Kate Winslet ganhou o Óscar de Melhor Atriz com "O Leitor" (2008) e entrou em "Titanic" (1997) e "Avatar: O Caminho da Água" (2002), dois dos cinco maiores sucessos de bilheteira de sempre, mas garante que os seus fãs a reconhecem mais por "O Amor Não Tira Férias" (2006).

A atriz entrou na comédia romântica ao lado de Jack Black, Jude Law e Cameron Diaz, sobre duas mulheres que não se conheciam, mas com vários problemas semelhantes com o género masculino, que decidiam trocar 'online' de casa a milhares de quilómetros de distância e acabavam por se apaixonar nos novos locais.

O resultado foi um razoável sucesso comercial no inverno de 2006, mas o seu maior impacto surgiu nos anos que se seguiram quando, tal como aconteceu com "O Amor Acontece", se tornou um clássico de Natal, algo que Kate Winslet constatou pessoalmente.

“As pessoas vêm ter comigo na rua mais por causa de 'O Amor Não Tira Férias' e um episódio da [série] 'Extras' [com Ricky Gervais] que fiz do que sobre 'Titanic'”, garantiu durante uma entrevista na quarta-feira à noite no programa "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

“Especialmente no Natal, e o que é tão adorável é que mães e filhas vêm ter comigo no supermercado e dizem: ‘OK, nós simplesmente adoramos 'O Amor Não Tira Férias'. É o nosso pequeno ritual no Natal.’ E têm coisas que comem todos os anos. Sentam-se [para assistir], é uma tradição e adoro isso”, acrescentou.

"É algo que nunca esperei, este tipo de ligação mãe-filha à volta de um filme como aquele. É tão simpático. É adorável", concluiu.