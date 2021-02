Com a competição a acontecer em março exclusivamente online, o júri do Festival de cinema de Berlim será composto por seis premiados com o Urso de Ouro em edições anteriores, anunciaram os organizadores esta segunda-feira (1).

Os membros deste júri, que este ano não terá presidente - algo excecional - serão convidados para a capital alemã para verem os filmes selecionados na competição principal, cuja lista oficial será anunciada a 11 de fevereiro, e escolherem os vencedores em vários categorias.

A lista juntará o iraniano Mohammad Rasoulof, premiado em 2020 por "There Is No Evil"; o israelita Nadav Lapid ("Sinónimos", 2019); a romena Adina Pintilie ("Touch Me Not", 2018); a húngara Ildikó Enyedi ("On Body and Soul", 2017); o italiano Gianfranco Rosi ("Fogo no Mar", 2016) e a bósnia Jasmila Žbanić ("Grbavica", 2006).

Esses seis cienastas "não só expressam diferentes formas de fazer filmes intransigentes e de criar histórias corajosas, mas também representam uma parte da história do Festival de Berlim", afirmou em comunicado o diretor artístico do concurso, Carlo Chatrian.

A 71ª edição do Festival acontecerá em duas partes: de 1 a 5 de março, haverá uma competição online e a entrega dos prémios, como o Urso de Ouro; e de 9 a 20 de junho, na expectativa de que a pandemia esteja mais controlada, decorrerão sessões abertas ao público, em princípio em salas e ao ar livre. Neste segundo período também serão entregues fisicamente os prémios.