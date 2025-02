O Festival de Cinema de Berlim, que começa hoje com a atribuição de um prémio de carreira à atriz britânica Tilda Swinton, conta com “Duas Vezes João Liberada”, da realizadora portuguesa Paula Tomás Marques, numa das competições.

Na abertura oficial da 75ª edição da ‘Berlinale’, Tilda Swinton receberá o Urso de Ouro de honra, seguindo-se a estreia mundial do filme alemão “Das Licht”, de Tom Tykwer.

Na nova secção competitiva “Perspetivas” está “Duas Vezes João Liberada”, uma primeira obra da realizadora Paula Tomás Marques, que ficciona a produção de um filme que reflete sobre representação de histórias e de pessoas queer na História e no cinema.

O filme foi escrito por Paula Tomás Marques e June João, que também protagoniza.

Na competição oficial, em disputa pelo Urso de Ouro, estão, entre outros, "What does that nature say to you", de Hong Sangsoo, “Blue Moon”, de Richard Linklater, “Dreams”, de Michel Franco, “Kontinental'25”, de Radu Jude, “Girls on Wire”, de Vivian Qu, e “O último azul”, do brasileiro Gabriel Mascaro.

O júri que atribui o Urso de Ouro e o Urso de Prata será presidido pelo realizador norte-americano Todd Haynes.

Na secção “Fórum” apresenta-se o documentário “La Memoria de las Mariposas”, da peruana Tatiana Fuentes Sadowski, com coprodução portuguesa pela Oublaum Filmes.

O filme é descrito como “uma viagem pessoal através dos arquivos da Amazónia que liga pesquisa e especulação”, no qual a realizadora entrelaça a sua própria história com a de duas crianças indígenas levadas à força para a Europa.

“Mirage: Eigenstate”, do artista indonésio Riar Rizaldi, também com coprodução portuguesa, foi selecionado para a secção "Fórum Expandido", sendo parte de um projeto de longa duração sobre ciência, ficção e tecnologia e que inclui uma exposição atualmente patente em Lisboa.

A série portuguesa de ficção “Espias”, produzida pela Ukbar Filmes com a Polónia, foi uma das 17 produções televisivas internacionais escolhidas para antevisão no 'Berlinale Series Market', que decorrerá em paralelo ao festival.

“Espias” é uma série de ficção realizada por João Maia e Laura Seixas, a partir de uma ideia da produtora Pandora da Cunha Telles, e que se relaciona com o universo da série “A Espia” (2020), da mesma produtora e autora.

“Continuamos na segunda Guerra Mundial, mas Portugal já não corre perigo de ser invadido. ‘Espias’ centra-se nas redes de espionagem falsas agora globalizadas. Já não temos apenas duas espias, mas sim sete. […] Inspirada nos eventos reais de 1942 a 1945 e nas vidas de notáveis espiões como Popov, Garbo ou Brutus, demos vida a um conjunto de espias que vão mudar o rumo da Guerra””, refere a produtora.

Entre as produções televisivas também selecionadas para o mercado de Berlim estão ainda três séries brasileiras: “Reencarne”, de Bruno Safadi, com o ator luso-guineense Welket Bungué no elenco, “Máscaras de oxigénio cairão automaticamente”, de Thiago Pimentel, e “Sutura”, de Fábio Montanari.

A 75.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim vai decorrer até ao dia 23.