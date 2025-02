Após ter sido excluída da campanha para os Óscares nos EUA, Karla Sofía Gascón também não vai estar na cerimónia dos prémios Goya, os "Óscares de Espanha", que se realiza no sábado em Granada.

A ausência da atriz espanhola protagonista de "Emília Pérez" da cerimónia dos prémios de cinema do seu próprio país tenta evitar a continuação da polémica que a envolve desde a revelação a 30 de janeiro de mensagens antigas nas redes sociais que causaram polémica sobre o Islão, os protestos anti-racismo nos EUA e até a diversidade da 'cerimónia feia' dos Óscares de 2021 que premiou "Nomadland" ("não sei se estava a ver um festival afro-coreano, uma manifestação do Black Lives Matter ou o Dia Internacional da Mulher").

"Emília Pérez" está nomeado para o Goya de Melhor Filme Europeu, tradicionalmente recebido por representantes da distribuidora espanhola do vencedor, mas também pode subir ao palco algum dos envolvidos na produção do filme caso esteja presente.

Mas a produtora de "Emília Pérez" decidiu excluir a sua protagonista e apenas membros da Wanda Films devem representar o filme realizado por Jacques Audiard na categoria onde concorre com "O Conde de Monte Cristo" (França), "La Chimera" (Itália), "A Zona de Interesse" (Grã-Bretanha) e "Flow - À Deriva" (Letónia).

Fontes da Academia de Cinema da Espanha explicaram à agência EFE (via Cinemanía) que os convites para assistir à cerimónia relacionados com a nomeação do filme foram enviados às produtoras e, como Gascón não foi nomeada, não teve direito automático a um: a carta com a confirmação dos participantes chegou recentemente sem o nome da atriz madrilena.

Nos EUA, onde o filme é distribuído pela Netflix, Karla Sofía Gascón foi praticamente removida na mais recente atualização da campanha para os Óscares na segunda-feira, conhecida por FYC [Four Your Consideration]: segundo a revista The Hollywood Reporter, a relação entre as duas partes é descrita como sendo de 'alta tensão' e a comunicação só é feita através do agente da atriz.

O estúdio não estará a proporcionar as cortesias habituais oferecidas a alguém nomeado para os Óscares, como transporte e alojamento para participar em eventos: a atriz já foi excluída da mediática cerimónia dos Critics Choice Awards em Santa Monica na sexta-feira à noite, da cerimónia do sindicato dos produtores americanos em Los Angeles no sábado à noite e do Festival de Santa Barbara no domingo.

Tanto Jacques Audiard como Zoë Saldaña, nomeada para o Óscar de Melhor Atriz Secundária, se distanciaram publicamente, no que é visto como fazendo parte da mudança estratégica da Netflix para salvar um investimento de mais de 30 milhões de dólares na campanha para o que parecia até há uma semana a sua mais forte possibilidade de finalmente conquistar a estatueta de Melhor Filme (a votação para os prémios decorre entre 11 e 18 de fevereiro).

Além da nomeação para os Critics Choice Awards, cuja votação terminou antes do início da polémica, e antes dos Óscares, Karla Sofía Gascón está pessoalmente nomeada para os BAFTA, os "Óscares britânicos" (16 de fevereiro), os SAG do sindicato dos atores americanos (23 de fevereiro) e os César, os "Óscares Franceses" (28 de fevereiro), nesta última em competição direta com Zoë Saldaña.

A 97.ª edição dos Óscares está marcada para 2 de março de 2025, em Los Angeles, Califórnia, com apresentação de Conan O’Brien.

