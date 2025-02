Raramente um filme caiu em desgraça tão rapidamente na temporada de prémios, mas Selena Gomez não tem arrependimentos em relação a "Emília Pérez".

'Estou muito bem' foi a resposta da atriz quando o moderador do Festival de Cinema de Santa Barbara lhe perguntou no domingo à noite como se sentia no meio do caos em que mergulhou a campanha do seu filme.

Mas reconheceu: 'Parte da magia desapareceu, mas escolho continuar a ter orgulho do que fiz e estou simplesmente grata e vivo sem arrependimentos.'

E reforçou, perante os aplausos da audiência: 'E faria este filme as vezes que fosse preciso se pudesse”.

Apesar de liderar com 13 nomeações a corrida aos Óscares, um número recorde para um filme não falado em inglês, o narcomusical sobre o líder de um cartel de drogas que transita para a vida de mulher e vira as costas ao crime recebeu fortes críticas negativas no México sobre representações do país, a falta de mexicanos no elenco e o sotaque castelhano precisamente de Selena Gomez. A representação de temas transgénero também deixou inquietas pessoas e organizações na comunidade.

No entanto, foi a revelação a 30 de janeiro de mensagens nas redes sociais sobre a presença muçulmana na Espanha e outras questões sociais e políticas da sua protagonista, Karla Sofía Gascón, que mergulhou a campanha do filme num caos.

A atriz espanhola, a primeira pessoa abertamente transgénero nomeada numa categoria de interpretação dos Óscares, pediu desculpas e procurou justificar-se, mas foi retirada da campanha promocional nos EUA pela Netflix, uma mudança estratégica para salvar um investimento de mais de 30 milhões de dólares para finalmente conquistar a estatueta de Melhor Filme (a votação para os prémios decorre entre 11 e 18 de fevereiro).

Jacques Audiard, realizador do filme, também se distanciou da sua protagonista na quarta-feira, descrevendo as mensagens de Gascón como "indesculpáveis" e "cheias de ódio".

Zoë Saldaña, nomeada para Melhor Atriz Secundária e que passou para o centro da nova campanha da Netflix para os Óscares que praticamente apagou Karla Sofía Gascón, evitou críticas tão duras, falando em 'tristeza', 'desilusão' e ainda o desejo de defender e celebrar "Emília Pérez" e a sua primeira nomeação para os Óscares.

A 97.ª edição dos Óscares está marcada para 2 de março, em Los Angeles, Califórnia, com apresentação de Conan O’Brien.

TRAILER "EMÍLIA PÉREZ".