Kathy Bates anunciou de surpresa que vai colocar um ponto final na carreira.

Numa nova entrevista, a atriz de 76 anos vencedora de um Óscar pelo filme "Misery" (1990) revelou a intenção de se reformar após o seu novo trabalho, a série "Matlock".

“Esta é minha última dança”, disse à jornalista Alexis Soloski, do jornal The New York Times, explicando que estava a pensar no fim da carreira desde que a rodagem de um filme, cujo título não mencionou, a ter deixado a chorar no sofá.

“Isto torna-se a nossa vida. Às vezes fico com ciúmes de ter este talento. Porque não consigo resistir e só quero minha vida”, notou.

De facto, a veterana, com uma longa carreira e muito sucesso junto do grande público com "Titanic" (1997) e a antologia “American Horror Story”, diz que estava pronta para parar e suspendeu temporariamente a decisão quando leu o argumento para “Matlock” em janeiro de 2023.

“Tudo pelo que rezei, trabalhei e lutei para conseguir, de repente pedem-me inesperadamente para usar tudo isso. E é cansativo", explica.

A nova versão da popular série de tribunal exibida entre 1986 e 1995 com Andy Griffith muda o género da personagem principal, de Benjamin Matlock para Madeline Matlock, colocando Bates como uma brilhante septuagenária que, após o sucesso na juventude, volta ao mercado de trabalho numa prestigiado escritório de advocacia, "onde usa o seu comportamento despretensioso e táticas astutas para ganhar casos e expor a corrupção interna".

Pronta desde meados de 2023, mas adiada por causa da greve dos argumentistas e atores de Hollywood, a antestreia especial do primeiro episódio será a 22 de setembro no canal CBS antes da exibição regular a partir de 17 de outubro. Os episódios ficarão mais tarde disponíveis na Paramount+, mas a versão europeia dessa plataforma, a SkyShowtime, ainda não anunciou o lançamento em Portugal.

Em caso de sucesso e renovação para uma segunda temporada, a atriz terá de continuar a adiar a reforma.

VEJA O TRAILER.